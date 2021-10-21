إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في نجع حمادي.. راح ضحيتها 6 أشخاص

أنهت لجنة المصالحات في نجع حمادي بمعاونة الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، خصومة ثأرية راح ضحيتها 6 أشخاص بقرية «النجاحية»، في حضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، وجمع غفير من رموز وعواقل القبائل والعائلات في المحافظة.

وأقيم سرادق الصلح بقرية النجاحية أمام منزل «جمال فؤاد»، عمدة قرية النجاحية بمركز نجع حمادي، في حضور الآلاف من أهالي القرية وكبار العائلات منذ الصباح الباكر ليكونوا شهودا على صلح القودة الذي أنهي خصومة عمرها 3 أعوام.

لجنة المصالحات

وبحسب لجنة المصالحات، فإن الطرفين عائلتي «عقولة والدسوقي»، بقرية النجاحية، اتفقا على إنهاء الخلاف بينهما بدخول شخصين من عائلة «الدسوقي»، حاملين الأكفان على أولياء الدم من عائلة «العقولة»، لإنهاء الخلاف بينهم، وبذلك يتساوى بينهما الدم 4 قتلى من كل طرف، وخلال الصلح تصافح الجميع وسط التهليل والتكبير من قبل الحضور وأعضاء لجنة المصالحات.

خصومة من 3 سنوات

يعود تاريخ الخصومة إلى 3 سنوات عندما نشبت مشاجرة بين عائلتي «عقولة والدسوقي»، في قرية النجاحية، بسبب خلافات مالية، قتل خلالها كل من «حازم محمد، محامي، وطارق طلعت على عباس، ومحمود كمال وشقيقه أحمد»، من عائلة الدسوقي، ثم انتقم أبناء العائلة وقاموا بقتل محمود تقي وممدوح رشدي من عائلة عقولة.

وحينها فرضت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، كردونا أمنيا وتمكنت من ضبط المتهمين في الواقعة وتجري حاليا محاكمتهم جنائيا.