إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية دلجا بديرمواس في المنيا

نجحت الأجهزة الأمنية ولجان المصالحات فى إنهاء خصومة ثأرية ببين عائلتين بقرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا.

نجحت الجهود بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا، وبحضور قيادات أمنية ممثلة فى العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا والرواد إسلام زين وكيل فرع البحث الجنائي، وعلي سمير رئيس مباحث ديرمواس، في عقد وإتمام الصلح بين العائلتين.

إجراءات وقائية أثناء عقد الصلح بين العائلتين

حضر الصلح حشد هائل من المواطنين بالسرادق المقام بمركز شباب قرية دلجا، وسط إتخاذ إجراءات وقائية واحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وقد تمت إجراءات الصلح والتراضى بين عائلتي «أولاد أبو الليل حسوبة» و«النجارين»، حيث اتفق الطرفين علي عدم العودة لأسباب الخلاف مرة أخري وتم تحرير محضر صلح.

وكانت خصومة بدأت بين العائلتين بسبب لهو الأطفال فى شهر نوفمبر الماضي، خلفت قتيلًا واحدا هو «طه.ا.ا»، وعدد من المصابين والجرحى، واُتهم فيها «أحمد.ع».

تسليم الكفن لأهل القتيل حقنا للدماء بين العائلتين

وتكللت الجهود المضنية من أجهزة البحث الجنائي ولجان المصالحات بالنجاح، حيث قبلت عائلة القتيل تسلم الكفن بالتراضي بين الطرفين، وتقبلوا العزاء داخل السرادق، وبذلك انتهت الخصومة وسط فرحة غامرة من أبناء القرية والقري المجاورة لنجاح الأمن فى إنهاء الخصومة وحقن الدماء.

وكانت أجهزة الأمن بالمنيا نجحت في إنهاء 6 خصومات ثأرية خلال النصف الأول من العام الجاري، في كافة قري ومراكز المحافظة، الأمر الذي أدى إلى انتشار حالة من الاستقرار والهدوء في المحافظة.