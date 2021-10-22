كيف تحصل على قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي بتمويل 90%؟

خلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الكثير من المواطنين يحرصون على شراء سيارات ملاكي، حتى تساعدهم على قضاء مشاويرهم الخاصة أو الأسرية، أو حتى لتساعدهم في الذهاب إلى العمل يوميا، وبعد ارتفاع أسعار السيارات، أصبح الاتجاه السائد في الوقت الحالي هو شراء السيارات المستعملة، نظرا لكونه الحل الأمثل لشراء السيارة التي يرغب بها المواطن بسعر مناسب.

وفي كثير من الأحيان يكون ثمن السيارة المستعملة مرتفعا أيضا، لهذا يوفر عدد كبير من البنوك، خدمة الحصول على قرض السيارة المستعملة حتى يتمكن العملاء من شراء السيارة التي يرغبون بها، فيقوم البنك بشراء السيارة للعميل، مع إلزامه بدفع أقساط شهرية لتلك السيارة للبنك.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على قرض السيارة المستعملة في البنك الأهلي المصري، وفق حديث خدمة عملاء البنك الأهلي المصري مع «الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي المصري

- يجب أن يكون العميل لديه وديعة ادخارية أو شهادات استثمارية أو صناديق استثمار داخل البنك.

- يمنح البنك العملاء فرصة الحصول على قرض السيارة المستعملة بضمان شهادات الادخار بجميع أنواعها باستثناء الشهادة ذات العائد المتغير.

- تصل نسبة الفائدة إلى 3% زيادة عن الفائدة على الشهادة أو الوديعة.

- يمنح البنك قرض السيارة للعملاء بمدة تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى.

- يمنح البنك العملاء قرض السيارة بقيمة تصل إلى 90% من قيمة السيارة.

- يمكن للعملاء الحصول على قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي المصري بضمان أنواع الشهادات كافة، باستثناء الشهادة متغيرة العائد.

- يلزم البنك العملاء الراغبين في الحصول على قرض السيارة المستعملة دفع مصروفات إدارية 1% من إجمالي قيمة القرض يتم خصمها مرة واحدة.