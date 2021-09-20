قرض السيارة من بنك التعمير يصل لمليون ونصف وسداد حتى 84 شهرا

يبحث الكثيرون من راغبي اقتناء السيارات عن طرق الحصول على سيارات حديثة وأعلى رفاهية بطرق تقسيط مريحة، ولذلك قدم بنك التعمير والإسكان قرضا للحصول على سيارة أي كان نوعها، ويصل القرض إلى مليون ونص جنيه بالإضافة إلى تقسيط السيارة على 7 سنوات ويستعرض «الوطن» تفاصيل قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان.

مزايا قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان

قرض تمويل السيارة من بنك التعمير والإسكان يصل إلى مليون ونصف جنيه، وتمويل السيارة من البنك يصل إلى 100% من قيمة السيارة بدون ضامن، مع سعر عائد تنافسي، ويقدم البنك عروضا خاصة لعملاء بنك التعمير والإسكان بمرونة في سداد الأقساط ومدة زمنية تتراوح من 6 أشهر وحتي 84 شهرا.

المستندات المطلوبة لقرض السيارة من بنك التعمير

يطلب البنك لقرض السيارة بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق، شهادة تثبت دخل شهري، ويجرى الاستعلام عن الشخص من خلال الشركات التي يتعامل معها البنك.

يذكر أن سوق السيارات شهد ارتفاعا في الأسعار مع دخول موديلات العام الجديد 2022 خاصة السيارات الأوربية، كما شهد السوق ارتفاعا في بعض أسعار السيارات الصيني بمبلغ 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة الأوفر برايس الخاص بالتجار والموزعين.

المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تنعش سوق السيارات

كما شهد السوق حالة من الانتعاش خاصة بعض إعلان الرئيس السيسي لمبادرة إحلال المركبات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي وهو ما بدأت وزارة المالية في تفعيله منذ عدة أشهرـ وجرى تخريد مئات السيارات واستبدالها بسيارات أخرى حديثه، وأكد أعضاء رابطة تجار السيارات أن تلك المبادرة أنعشت سوق السيارات بالرغم من انتشار جائحة كورونا وأدت إلى تحريك سوق السيارات المستعملة.

وفى نفس السياق، شهد سوق المال إنشاء شركات للتمويل المالي بهدف شراء السيارات وتنشيط السوق الاقتصادي بجميع أنواعه، ولجأ البعض للتقسيط مباشر من معارض السيارات بفائدة مختلفة.