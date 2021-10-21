«watch it» تعلن عرض مسلسلات عالمية حصريا لأول مرة: مش بس عربي

أعلنت منصة WATCHiT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها ستعرض عددًا من المسلسلات العالمية خلال الفترة المقبلة.

ورفعت المنصة شعار "مش بس عربي"، ومن المقرر أن تعرض عددا من المسلسلات العالمية التي تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة، ومنها "side games" و"the paradise" و"the head"، و"seis hermanas".

ومنصة WATCH iT هي أول منصة رقمية مصرية تقدم خدمة المشاهدة حسب الطلب دون فواصل أو إعلانات وتضم مكتبة كبيرة من كنوز الإذاعة والتلفزيون، وعروض الدراما المصرية والسينما والمسرح، وكذلك البرامج التلفزيونية المتنوعة والوثائقيات، بالإضافة إلى بث مباشر لمباريات الدوري المصري.