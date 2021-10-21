الكشف عن هوية 7 جثث من أصل 9 مجهولين في حادث الطريق الدائري الأوسطي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من كشف هوية 7 جثث مجهولة، من أصل 9 كانوا مجهولين في الحادث الذي وقع ظهر أمس الأربعاء، أعلى الطريق الدائري الأوسطي.

وتنشر «الوطن» أسماء 17 من ضحايا الحادث، فيما تبقي جثتين لطفلتين مجهولتين، وجاءت الأسماء على النحو التالي:

نادية جميل صدقي، من محافظة المنيا.

إبراهيم كمال كامل مهدي، من المنيا.

وليد غريب مختار محمد، من المنيا.

محمد إبراهيم عبدالرازق، من البحيرة.

إبراهيم فرج، من البحيرة.

محمد بدر عبدالله، من أسيوط.

جميل صدقي شفيق، من المنيا.

رمضان سيد عبدالكريم، من البحيرة.

سيد خميس جمعة، وشقيقه عبدالغفار، من أسيوط.

حسن مصطفى عيسى، من البحيرة.

السيد عبدالفتاح محمد، من البحيرة.

مراد عبدالعال، من البحيرة.

مصطفى رجب، من البحيرة.

يونس مفضل، من أسيوط.

وعبد الله طاهر يونس وأحمد عبدالتواب.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري الأوسطي، وانتقلت قيادات المديرية إلى مكان الحادث، وفريق من المباحث الجنائية، ووصل اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، فضلا عن المقدم هاني عماد، رئيس مباحث ثالث أكتوبر، إلى مستشفى زايد التخصصي.