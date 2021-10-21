القصة الكاملة لمصرع 19 شخصا في حادث تصادم على الطريق الدائري الأوسطي

لقي 19 شخصا مصرعهم، إثر حادث أليم على الطريق الدائري الأوسطي؛ إذ تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم.

وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى مكان الحادث، وفريق من المباحث الجنائية، ووصل اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، إلى مستشفى زايد التخصصي، فضلا عن المقدم هاني عماد، رئيس مباحث ثالث أكتوبر.

وأجرت الجهات المختصة عمليات المعاينة اللازمة، وناظرت الجثث داخل مستشفى زايد التخصصي، كما طلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

وقدمت جريدة «الوطن» تغطية لحظة بلحظة للحادث؛ إذ تواجد مراسلي الجريدة بموقع الحادث وفي قرى أسر الضحايا.

ليلة بكت فيها 19 أسرة: «تريلا دخلت في ميكروباص»

صدمة وحزن أهالي ضحايا حادث الطريق الأوسطي أمام مستشفى أكتوبر العام

تفاصيل جديدة من موقع تصادم «ترلة وميكروباص» على الدائري الأوسطي: 19 ضحية حتى الآن

«كل الركاب ماتوا».. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي بعد مصرع 19 شخصًا

وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الدائري الأوسطي، بعد رفع آثار حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل «تريلا» بميكروباص، ظهر أمس، وأعيد تسيير الحركة مجددا، دون الحاجة لإجراء أية تحويلات مرورية.