محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بأقسام مستشفى الصدر

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفى الصدر بحي شرق أسيوط، للاطمئنان على شبكات الأكسجين، وتوافر كميات كبيرة منه، لسد الاحتياجات، والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية، وعلى مدار 24 ساعة، بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا والتعامل معها.

رافق محافظ أسيوط خلال الزيارة كل من الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل حمدي، وكيل المديرية، والدكتور أسامة حجازي، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، وأيمن محروس، رئيس حي شرق، والدكتور محمد جمال، مدير مستشفى الإيمان العام.

متابعة سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر

بدأ المحافظ جولته في مستشفى الصدر بمتابعة سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى، واستمع إلى شرح لأهمية الوحدة، ومدى توافر الاحتياجات من الأكسجين لأقسام المستشفى، وتابع الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بخزانات المستشفى، واطمأن على توافر كميات منه تكفي احتياجات المستشفى، بالإضافة إلى توفير أجهزة التنفس الصناعي واسطوانات الأكسجين، مشدداً على المتابعة الجيدة لتوافر أرصدة كافية من الأكسجين بالخزانات لمواجهة أي طارئ.

محافظ أسيوط يلتقي الأطباء والعاملين بمستشفى الصدر

واستكمل محافظ أسيوط جولته بتفقد أقسام مستشفى الصدر، والتقى عدداً من الاطباء والعاملين بالمستشفى، واستمع منهم إلى شرح حول سير العمل بالمستشفى، والتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا، منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة ومراحل العلاج وتحويل الحالات الحرجة لمستشفى عزل أبوتيج، أو عزل الحالات البسيطة منزلياً، وصرف شنط الأدوية لهم، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، كما شدد المحافظ على الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة، وتشغيل بوابات التعقيم.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات

وناشد محافظ أسيوط المواطنين، في أوقات سابقة، الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات، والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا، والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.