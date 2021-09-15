محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفى ساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد، والتي يجري تنفيذها ضمن المشروع القومي وخطة الدولة لرفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة وفقا لرؤية مصر 2030، التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية في كل المجالات، كما تابع سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزي «الاستقبال والأقسام الداخلية» واطمئن على توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ساحل سليم في أسيوط.

مستشفى نموذجي على مساحة 4200 متر بساحل سليم

رافقه خلالها أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وبدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية التي يجرى تنفيذها بمستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد، المصمم على مساحة 4200 متر بجوار مبنى الاستقبال للمستشفى القديم ومن المقرر أن يتكون من دور أرضي و5 طوابق على أن يضم كافة الأقسام والتخصصات، وسيزود بأحدث الأجهزة الطبية لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والإسعاف العاجل وقسم الأشعة وبنك الدم بالمستشفى المركزي المجاور للمستشفى الجديد للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاطمئنان على صحتهم وسير العمل بالأقسام.

22 ماكينة غسيل كلوي و83 سريرا

واستمع المحافظ، إلى خطوات سير العمل بالمستشفى والخدمات التي يقدمها للمواطنين والتي تحتوي على 83 سريرا منها 12 سريرا اقتصاديا و8 أسرة عناية مركزة، كما اطمئن المحافظ على حالة المرضى بقسم الغسيل الكلوي الذي يحتوي على 22 ماكينة غسيل كلوي وتابع مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.