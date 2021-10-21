قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية «جزيرة شيبة» بأبو قرقاص

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية متعددة التخصصات، في قرية «جزيرة شيبة»، التابعة لمركز أبو قرقاص، رافقها ندوات توعوية لأهالي القرية، وذلك بقرى مبادرة «حياة كريمة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة.

سلسلة من الخدمات تقدمها الجامعة للقرى الأكثر احتياجاً

وأكد رئيس جامعة المنيا أن القافلة التي تم تنظيمها في قرية «جزيرة شيبة»، تأتي ضمن سلسلة من الخدمات التي تقدمها الجامعة للقرى الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم خدمات الكشف الطبي من نخبة متخصصة مكونة من 17 طبيباً وصيدلانياً من أساتذة الجامعة، في 11 تخصصاً طبياً، وصرف الأدوية العلاجية، بالإضافة إلى عقد 4 ندوات توعوية وتثقيفية لرفع الوعي الصحي لأهالي القرية.

الكشف الطبي وصرف الأدوية لـ458 حالة مرضية

وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه تم خلال القافلة الطبية بقرية «جزيرة شيبة»، توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان لعدد 458 حالة مرضية، كما تم عقد 3 ندوات توعوية طبية لكلية التمريض، حول الحوادث المنزلية، والإسعافات الأولية، والتبول اللا إرادي للأطفال، إلى جانب ندوة رابعة لكلية التربية النوعية، حول تأثيث المسكن وتنسيق المفروشات المنزلية.

فريق متكامل من أساتذة جامعة المنيا ضمن القافلة الطبية

يشرف على قوافل جامعة المنيا المتكاملة ويرافقها، الدكتور أسامة المنشاوي، وكيل كلية الطب ومنسق قوافل الجامعة المتكاملة، والدكتورة يسرية السيد، وكيل كلية التمريض، والدكتورة أمل كمال، وكيل كلية الصيدلة، كما ضمت القافلة فريقاً متكاملاً من أعضاء هيئة التدريس، وفريقاً من طلاب أصدقاء البيئة بكليات التربية الرياضية، والتربية النوعية والآداب.