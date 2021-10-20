محافظ المنيا يتابع إنشاء 78 عمارة ضمن مشروع التطوير العمراني

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، سير العمل في إنشاء 78 عمارة، ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات، والمدن الكبرى، والمقام على أرض محلج شركة الوادي لحليج الأقطان بحي غرب بطريق مصر أسوان بمدينة المنيا، وذلك بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا، والعقيد محمد عبدالمقصود ممثل إدارة المهندسين العسكريين.

يقام المشروع على مساحة 41 فدانا، حيث تم تخصيصها، ضمن الإسكان فوق المتوسط لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، الذي يموله صندوق التنمية الحضارية.

معالجة مشكلات العمران الملحة

أكد محافظ المنيا، أن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، يعد مشروعا قوميا، وهو مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستغلال الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية، لافتا إلى أن المشروع يضم كل الخدمات، ويهدف إلى معالجة مشكلات العمران الملحة، والتي تتمثل في المناطق المتكدسة بالسكان وبها مخالفات كثيرة، وللقضاء على المناطق العشوائية والغير الآمنة، والتي تهدد حياة سكانها.

المخطط الاستراتيجي لمدينتي ابوقرقاص وديرمواس

واعتمد محافظ المنيا، أمس، المخطط الاستراتيجي لمدينتي ابوقرقاص وديرمواس، وذلك وفقا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ9 مدن على مستوى المحافظة.

أكد المحافظ، أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ الاشتراطات البنائية ومنع التعدي على أملاك الدولة.