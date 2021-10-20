محافظ المنيا يتابع حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، أعمال المبادرة الرئاسية للمسح الطبي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، لتلاميذ المدارس الابتدائية بالمدرسة التجريبية 1،2 بمدينة المنيا، ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والتأمين الصحي، بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك، اليوم، بحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، رئيس مدينة المنيا، والدكتور أحمد سعد، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي، والدكتور علي عبد السلام، مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، والدكتور ياسر اسماعيل، منسق الحملة.

وأكد المحافظ أن الحملة، استكمال لأهداف المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، للوصول لكل المواطنين في المراحل العمرية المختلفة، ووجه المحافظ خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية لاهتمامها الدائم بصحة المواطنين وتوفير حياة آمنة وكريمة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان صحيا وعلميا واجتماعيا، وشدد على تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى التلاميذ.

وقال الدكتور ياسر إسماعيل منسق الحملة، إن أعمال المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الإبتدائي، بهدف الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم ، وسيقوم التأمين الصحي بعلاج الحالات المرضية بكل عيادات الفرع على طول المحافظة وتتولى الصحة الكشف على طلبة المدارس الابتدائية بالريف كله.

القاضي يستقبل أعضاء القافلة البيطرية بقرى حياة كريمة

وفي سياق آخر، استقبل محافظ المنيا، أعضاء القافلة البيطرية لمعهد صحة التناسليات الحيوانية بالهرم، لبحث سبل نشر الوعي وتنظيم قوافل بيطرية وعلاجية لصغار المربين، وعقد ندوات إرشادية بالمجان بالقرى التي يتم بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى فاضل وكيل معهد صحة التناسليات الحيوانية، الدكتور محمد حسين نقيب الأطباء البيطريين بالمنيا، الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، وباقي أعضاء القافلة.

وناقش المحافظ، طبيعة عمل القافلة وكيفية تقديم الخدمات البيطرية بالمجان للمواطنين، بالإضافة لعقد الندوات الإرشادية، لنشر الوعي وتطبيق استراتيجيات مركز البحوث التناسلية، بالعمل التشاركي مع كافة جهات الدولة، مؤكدا توفير كافة الإمكانيات اللازمة للوصول لجميع الفئات المستهدفة وتحقيق الأهداف المطلوبة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم البدء في تنفيذ قوافل بيطرية وعلاجية وإرشادية للمواطنين، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 21 من أكتوبر الجاري، باستخدام التقنيات الحديثة في مجال التناسليات الحيوانية باستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية وكافة التخصصات الطبية البيطرية التي يحتاجها المربي الصغير، مشيرا الي عمل ندوات إرشادية للمربين، وتدريب الأطباء حديثي التخرج على كيفية استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة، وسبل التغذية السليمة.