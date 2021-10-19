فوز جامعة القاهرة بـ3 جوائز ضمن مسابقة مصر للتميز الحكومي

فازت جامعة القاهرة في الدورة الثانية لـ «جائزة مصر للتميز الحكومي» بـ3 جوائز، إذ فازت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمركز الثاني في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة «فئة الكليات»، وفازت كلية الهندسة بالمركز الثالث في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة «فئة الكليات» على مستوى الجمهورية، وتقدم لهذه الجائزة 454 مؤسسة، كما فاز بهاء سمير، نوفل كلية الآثار جامعة القاهرة بالمركز الأول في جائزة الموظف المثالي على مستوى الجمهورية.

وكانت جامعة القاهرة فازت في الدورة الأولى بجائزتين لأفضل كلية من 3 جوائز على مستوى كليات مصر من كل التخصصات، وذلك بحصول كلية الصيدلة على المركز الأول، وحصول كلية الطب على المركز الثاني.

جوائز جامعة القاهرة

وعقب فعاليات حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، والتي أقيمت منذ قليل بقصر القبة الرئاسي، تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعددًا من الوزراء والمسؤولين، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة شهدت خلال الـ4 سنوات الأخيرة، تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، بما يدعم مشاركتها ومشاركة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، في شتى المسابقات ويرفع قدراتهم التنافسية، ويساهم في تطور الدولة المصرية وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى المعدلات المرتفعة التي حققتها الجامعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، وفقًا للتقرير السنوي 2020 الصادر من مجلس الوزراء حول منظومة الشكاوى الحكومية، والذي جرى الإشادة فيه بتعامل الجامعة مع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تعمل طوال الوقت على إيجاد حلول جذرية لأي من المشكلات التي ترد إليها لضمان عدم تكرارها، مستقبلًا تأكيدًا على سياسة الجامعة في التعامل بجدية مع كافة الشكاوى الواردة إليها.

جائزة مصر للتميز الحكومي

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي هي جائزة وطنية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتعزيز التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مباديء وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، مما ينعكس أثره على المواطن للارتقاء بمستويات الأداء، والالتزام بمعايير الجودة والتميز.