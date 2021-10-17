خالد الجندي يظهر بـ«القلادة» التي كرمه بها الرئيس في برنامج «لعلهم يفقهون»

أعرب الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والعالم الأزهري، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له، اليوم الأحد، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، إذ منحه قلادة.

مقتنيات تترك للأحفاد

وظهر «الجندي» خلال تقديم حلقة اليوم، الأحد ببرنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة dmc، بالقلادة التي كرمه بها رئيس الجمهورية، قائلا: «من حقكم أن ارتديها في هذه الحلقة فقط، وبعد ذلك توضع ضمن المقتنيات التي تترك لأحفادي من بعدي، فهي معركة حقيقية بين التنوير والظلام والوسطية والشعيرة المحمدية المباركة وجحافل الظلام التي تريد أن تشد هذه الأمة إلى الوراء».

التكريم رسالة واضحة

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، أن التكريم الذي حظى به هو رسالة واضحة اللهجة، مفادها بأن الذين يعملون لصالح هذا البلد، لن يسلبهم الله تبارك وتعالى حقوقهم ومنزلتهم التي أنيطت بها.

فضل كبير

وواصل: «شكرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه التكريم، وهذا الفضل الكبير الذي تفضل به علينا بعد الله سبحانه وتعالى، شكرا لحنوه البالغ على العلماء والدعاة، واهتمامه بروافد العمل الإسلامي داخل وخارج مصر، وشكرًا إنه عرفنا بعلماء أفاضل أكفاء نحظى بصحبتهم ونفرح بوجودنا معهم».

وتابع: «ولعله من حسن قدرنا جميعا أن الله عز وجل أراد أن يكون ذلك التكريم في مناسبة المولد النبوي المبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتكون رسالة واضحة ببركات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي انسكبت علينا في هذه الحظوة المباركة».