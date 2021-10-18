خالد الجندي: الرئيس السيسي مكسب للدعوة الإسلامية الرشيدة الصحيحة

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن تكريم الرئيس السيسي معتاد منه تجاه أصحاب الدعوات الإصلاحية في المجتمع، مؤكدا أن الرئيس السيسي يحترم العلماء والأطباء والفقراء والنساء والأطفال وأصحاب الحالات الخاصة، فهو لا يألو جهدا في أي مجال، مؤكدًا أنه مكسب كبير للدعوة الإسلامية الرشيدة الصحيحة.

الرئيس السيسي يهتم بكل طوائف المجتمع

وأضاف «الجندي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر» على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، اليوم الأحد: «أريد أن أسأل على الهواء مباشرة، دلوني على قطاع لم يهتم به الرئيس، دلوني على ناحية من نواحي البلاد لم يشارك الرئيس في تنميتها أو في إصلاحها أو ضبط أمورها، دلوني على قطاع من قطاعات الأعمال أو الدراسة أو العلم أو التكنولوجيا أو الدين أو الإسلام أو المسيحية أو حتى اليهودية في أي اتجاه طالما يعبد الله عز وجل في حرية تامة ولا يضر بمصالح وطنه، دلوني على زارع لا يحب هذا الرجل».

وتابع: «نحن نعيش في عصر أكرمنا فيه بهذا الرجل الصالح الذي أعاد الهيبة لمؤسسة الرئاسة والاتصال المباشر بين مؤسسة الرئاسة والمواطن البسيط والمهمشين في الحياة والقرى النائية والمجمعات الاستهلاكية والصناعية والتعليمية في كل مكان في مصر».

الرئيس السيسي يملأ جنبات نفسه الإيمان والتصوف

واستكمل: «الكثير من الإعجاب الشديد بهذا الرجل نكنه في قلوبنا، فتوجد حالة من الإيمان والتصوف تملأ جنبات نفسه، أتحداك لو قبل الرئيس السيسي دعاء من أحد له بشكل شخصي دون الآخرين، لو قولت للرئيس ربنا يكرمك، هيرد عليك في ساعتها أوتوماتيك لوحده هيقولك ويكرمنا كلنا ويخلينا كلنا ويوفقنا كلنا، بورك هذا الرجل، الحقيقة مكسب كبير للدعوة الإسلامية الرشيدة الصحيحة، رجل يحنو على العلماء».