موعد عرض حكاية «لحظة ضعف» من مسلسل «ورا كل باب»

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة موعد عرض مسلسل ورا كل باب حكاية «لحظة ضعف»، والقنوات الناقلة وموعد الإعادة، وذلك بعد انتهاء الفنان خالد سرحان، من تصويرها اليوم الخميس.

ويأِتي موعد عرض مسلسل ورا كل باب، حكاية لحظة ضعف، اعتبارًا من السبت المُقبل، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في التاسعة مساءً، بينما يُعاد في الواحدة بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في الثانية عشرة ظهر اليوم التالي.

بوستر ورا كل باب حكاية «لحظة ضعف»

ونشر الفنان خالد سرحان، بوستر مسلسل ورا كل باب حكاية «لحظة ضعف»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مُعلقًا عليه: «بسم الله توكلنا على الله، مسلسل ورا كل باب حكاية لحظة ضعف.. السبت المُقبل الساعة التاسعة مساءً على قناة الحياة.. الله المستعان».

أبطال مسلسل ورا كل باب حكاية «لحظة ضعف»

مسلسل ورا كل باب حكاية «لحظة ضعف»، بطولة الفنان خالد سرحان، ورشا مهدي، وتامر مجدي، وحنان يوسف، وأحمد كمال أبو رية، وغفران محمد، وهي من تأليف وسيناريو وحوار محمد ذو الفقار، وإخراج منال الصيفي.

دور خالد سرحان حكاية لحظة ضعف

ويُجسد الفنان خالد سرحان، في مسلسل ورا كل باب حكاية «لحظة ضعف»، شخصية تُدعى «رضا»، والدته الفنانة حنان يوسف، وزوجته الفنانة رشا مهدي، وشقيقيه أحمد كمال أبو رية وغفران محمد.

يُذكر أنّ الفنان خالد سرحان، شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل اللي مالوش كبير، للثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، والذي تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، غالبية أيام عرضه.