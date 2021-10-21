مسلسل "زي القمر فوتوشوب" الحلقة الأخيرة يتصدر التريند

نجاح كبير حققه مسلسل "زي القمر فوتوشوب" الحلقة الأخيرة، بعد عرضها مساء أمس الأربعاء، على شاشة قناة «cbc»، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير بعد كشف الأحداث ومعرفة حقيقة الأبطال والأسرار التي كانوا يخفونها، ما جعلها تتصدر تريند محرك البحث «جوجل».

مسلسل "زي القمر فوتوشوب" الحلقة الأخيرة

شهدت أحداث مسلسل زي القمر فوتوشوب الحلقة الأخيرة، كشف الفنان محمد مهران لحقيقة حياته التي أخفاها عن أصدقائه ومن حوله وأيضًا حبيبته منذ بداية القصة.

فبعد أن كان محمد مهران بطل الحدوتة يوهم من حوله بأنه من عائلة ثرية ويستخدم كثيرا من الفوتوشوب فى حياته التي جرى تسمية اسم القصة عليها لهذا السبب، ففي الحلقة الأخيرة قرر أن يكشف عن كل هذه الأمور فخرج في بث مباشر عبر صفحته الخاصة معلنا الحقيقة.

محمد مهران يزيل الفوتوشوب من حياته

كشف محمد مهران الحقيقة لكل متابعيه على السوشيال ميديا، حيث إنه كان من البلوجر المعروفين، قائلًا إنه من أسرة بسيطة ويعيش في مكان بسيط وكل ما حدث قبل ذلك كان مجرد فوتوشوب وهمي خدع به من حوله وخدع به حبيبته بطلة العمل الفنانة ملك قورة.

حدوتة فوتوشوب هي إحدى حكايات مسلسل "زي القمر"

يذكر أن حدوتة "فوتوشوب" هي إحدى حكايات مسلسل زي القمر، وهي بطولة محمد مهران وملك قورة وصلاح عبد الله وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج شادي عبد السلام.

ولم تكن حدوتة "فوتوشوب" هي الوحيدة ضمن حكايات مسلسل زي القمر، ولكن سبق وجرى عرض حكاية "عقبال عوضك" لمي كساب وحكاية "غالية" لدرة وحكاية "1 في المية" لصابرين وحكاية "أنا قبلت" لآيتن عامر، وغيرها.