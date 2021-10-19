تعرف على ملخص الحلقة الثالثة من حكاية «فوتوشوب» بمسلسل «زي القمر»

بحث الجمهور على الحلقة الجديدة من حكاية «فوتوشوب»، من مسلسل «زي القمر»، بعدما تصدر المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحركات البحث على «جوجل».

ملخص الحلقة الثالثة من حكاية «فوتوشوب» من مسلسل «زي القمر»

قرر «خالد» الذي يجسد دوره الفنان محمد مهران أن يخرج عن صمته، ويدافع عن «شاهي» بعد فضحها على السوشيال ميديا، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي ليوضح الحقيقة ويؤكد أن التعليقات السلبية تؤثر على نفسيتها بشكل كبير.

كما تحكي ليلى لصديقاتها ما حدث مع خالد، وبعد ذلك يحضرون المحاضرات سويًا وتقرر ليلى التقرب من خالد أكثر، وتحكي لوالديها عنه، واللذان يقرران أن يأتي إلى منزلهم، حتى يتعرفوا عليه.

موعد عرض حكاية «فوتوشوب» من مسلسل «زي القمر»

على شاشة «سي بي سي»، تُعرض حكاية «فوتوشوب»، من مسلسل «زي القمر»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

حكاية «فوتوشوب»

هي البطولة الأولى لملك قورة حكاية «فوتوشوب»، من مسلسل «زي القمر»، تعتبر البطولة الأولى للفنانة الشابة ملك قوره، بمشاركة الفنان محمد مهران، وإخراج شادي أبو شادي .

أخر أعمال ملك قورة مسلسل «إجازة مفتوحة» مع الفنان شريف منير، ولقاء الخميسي، وسميحة أيوب، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وعدد آخر من الفنانين، وكانت هذه الحكاية من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.