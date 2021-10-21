إزاي تستعلم عن جلسات المحكمة من المنزل في 4 خطوات

في ظل سعى الدولة بكامل مؤسساتها لأن تصبح رقمية من أجل توفير الوقت والجهد والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها فضلا عن تقديم العدالة الناجزة، أتاحت وزارة العدل خدمة إلكترونية تتمثل في الاستعلام عن جلسات المحكمة «رول جلسة» في دقائق، من خلال الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن رول جلسة ومصروفات الاستعلام، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

كيفية الاستعلام عن رول جلسة

ووفقا بوابة وزارة العدل الالكترونية، فإنه يستطيع المواطن الاستعلام عن رول جلسة من خلال القيام بالخطوات التالية:

- الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية.

- اختيار الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين.

- وفي الخطوة التالية يتم اختيار الاستعلام عن رول جلسة ثم يتم الضغط على «ابدأ الخدمة».

- عقب ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة، وهي الدرجة والمحكمة ونوع الدعوى وتاريخ الجلسة والدائرة، ثم الضغط على كلمة «بحث»، وستظهر النتيجة فورًا.

يجب أن يعلم المواطن أن درجة التقاضى تتمثل في (استئناف - ابتدائي - جزئي)، واسم المحكمة (المنظور بها الدعوى ويكون الاسم مطابق لدرجة التقاضي)، ورقم وسنة إقامة الدعوى، ونوع الدعوى (حسب قيدها بجداول المحكمة)، واسم الدائرة، وتاريخ الجلسة (في حالة الاستعلام عن الرول).

مصروفات خدمة الاستعالم عن رول جلسة

ويتم تقديم خدمة الاستعلام عن رول جلسة بشكل مجاني لكل المواطنين.

خدمات يقدمها موقع وزارة العدل «أون لاين»

ومن خلال النسخة التجريبية التي أطلقتها وزارة العدل، فإن المواطن يمكنه الاستفادة بـ4 خدمات حتى الآن، وهي على النحو التالي:

- الاستعلام عن رول جلسة.

- الاستعلام عن رول دعوى.

- الاستعلام عن موقف دعوى.

- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

أهمية الاستعلام عن القضايا بالمحاكم أون لاين

- معرفة قرار آخر جلسة صدر من المحكمة في الدعوى.

- معرفة معلومات عن جميع الدعاوى المقيدة برول معين.

- يمكن الاستعلام عن المعلومات الخاصة بالمحاكم الجنائية والمدنية، بدرجاتها الابتدائية والاستئناف والجزئية، ويمكن معرفة النتائج الآن.

- الاستعلام عن حالة الدعوى وجميع قراراتها السابقة وجلستها القادمة والخدمة عامة إلا أن تكون المعلومات محجوبة عن بعض الجمهور.