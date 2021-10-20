السعودية: إعادة المطعمين بلقاح كورونا من بلادهم للعمل بالمملكة

قال الشيخ سعد جميل القرشي، عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي ومستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن المملكة أصدرت اليوم قرارا بإعادة كل المطعمين من دولهم والذين يعملون في المملكة العربية السعودية من دول مصر وباكستان ومختلف الدولة، لافتا إلى أن السعودية تعتمد كثير من اللقاحات العالمية المضادة للفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم السماح بتأدية الأشخاص حتى سن 55 العمرة لتجنب إصابة كبار السن بفيروس كورونا.

رابطة أخوية مع مصر

وتابع «القرشي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC »، المذاع على فضائية «DMC» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان: «الأعداد مفتوحة وتتم بطريقة مفتوحة، ونرحب بإخواننا المصريين وإحنا في رابطة سياسية واجتماعية واقتصادية وشعبية وأخوية مع مصر، أهل مصر هما أهلنا».

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تتابع إصابات فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول ولديها دراسات لمعرفة مؤشرات الإصابة من أجل العمل على فتح التأشيرات أمام الدول.

السعودية تستقبل المعتمرين بالورود

واستطرد: «إن شاء الله خلال الفترة المقبلة تفتح الأبواب ونستقبل الأشقاء بالورود وعندنا متابعة للحالات أول بأول لكل دولة، والأمور هتكون قريبة جدا إن شاء الله».