بشرى لـ«الوطن»: «تعبي مسألة وقت وأعيش على المضادات الحيوية»

طمأنت الفنانة بشرى، جمهورها على صحتها، بعد أن نُقلت للمستشفى أمس، إثر اصطدامها في سيارة الفنان محمد مكاوي، خلال تصويره برنامج الذي يصوره في إحدى المدن السياحية، الذي يتضمن استخدام بيتش باجي.

أنا بخير وقادرة على التحرك

وقالت الفنانة بشرى، في تصريحاتٍ لـ«الوطن»: «أنا بخير الحمد لله هي بس شوية إصابات وكدمات، لكنني قادرة على التحرك»، مضيفة «عايشة دلوقتي على الأدوية والمضادات الحيوية، عشان تساعد على شفاء الإصابات والكدمات».

اضطررت للنزول من المنزل لهذا السبب

وأشارت الفنانة بشرى، إلى أنها لم تكن قادرة على الجلوس في المنزل، بسبب التزامها بعدد من الأمور الفنية، قائلة: «كان عليّا النزول من منزلي لحضور حدث فني هام، لكون أغلب الحاضرين فيه يعرفونني أنا فقط، ولذلك اضطررت للنزول وحضور تلك الجلسة الهامة».

تفاصيل حادث بشرى ومكاوي في إحدى المدن الساحلية

وكانت الفنانة بشرى، تصدرت محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أثارت تخوف وقلق جمهورها عليها، عقب تعرضها لحادث في إحدى المدن الساحلية، بصحبة المُمثل محمد مكاوي، والذي أصيب هو الآخر بجروح متفرقة في الوجه، إلا أنه خرج هو الآخر من المستشفى وصار يُمارس حياته بشكلٍ طبيعي.

بشرى تعود للدراما بمسلسل زي القمر «مش مبسوطة»

يذكر أن الفنانة بشرى، قد عادت إلى الساحة الدرامية مؤخرًا، من خلال مسلسل زي القمر، حيث شاركت بحكاية تحمل اسم مش مبسوطة، وشاركها البطولة كلّ من داليا مصطفى، وميمي جمال، وهشام إسماعيل وأحمد سعيد عبد الغني، وهي من تأليف عمرو الدالي، وإخراج شيرين عادل.

بشرى تنتظر عرض فيلم معالي ماما

وكانت الفنانة بشرى، قد انتهت من تصوير فيلم معالي ماما، بشكلٍ كامل، قبل أسابيعٍ قليل، إذ تنتظر طرحه في السينمات المصرية، حيث لم يتحدد موعد طرحه النهائي بعد، لكن ربما يُعرض نهاية العام الجاري 2021، حسبما صرحت لـ«الوطن» في وقتٍ سابق.