نفاد تذاكر أول حفل غنائي لـ وائل كفوري بعد نجاته من حادث سير

أعلن الفنان وائل كفوري نفاد تذاكر أول حفل غنائي له عقب نجاته من حادث سير كبير، قبل أيام، إذ نفدت جميع التذاكر قبل موعد الحفل بأسبوعين تقريبًا.

ونشر الفنان وائل كفوري، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة للحفل، مُعلقًا عليها بقوله: «نفاد تذاكر حفل وائل كفوري في الأردن، خلال أقل من أسبوعين على الحفل، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات.. فندق الهيلتون البحر الميت».

وأثار الفنان وائل كفوري قلق الجمهور عليه، بعد تعرضه لحادث سير كبير، في أحد طرق لبنان، وجرى نقله إلى المستشفى على الفور، لتلقي العلاج اللازم، لمدة يومين تقريبًا.

وائل كفوري بعد نجاته من حادث سير: كُتب لي عمر جديد

وحرص وائل كفوري على توجيه الشكر إلى جمهوره، وطمأنتهم على حالته الصحية، بعد استعادة عافيته، حيث كتب: «من القلب ومن بعد ما انكتب لي عمر جديد، كلمة شكر وحب ووفاء لكل الزملاء الفنانين ولكل الملحنين والشعراء ولكل من بالوسط الفني والإعلامي وللسياسيين والفانز والأصدقاء ولكل محب عتل همي.. غمرتوني بمحبتكن وبخوفكن عليا صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن، أنا منيح بفضل صلواتكن، كل كلمة قلتوها عنيتلي ودقت بالقلب، بشكركن فردا فردا وبعتذر ما قدرت أتواصل معكن أو رد ع اتصالاتكن».

وأضاف: «بس إن شاء الله قريبا منتواصل أول ما صير أحسن ومنتلاقي وبرجع بشوف وجهكن بخير، الله يبعد الشر عن كل واحد فيكن ومايصيبكن ولا مكروه والشكر الأكبر لربي اللي رد عني وعطاني أيام جديدة أقدر من خلالها ألتقي فيكن.. بحبكن قد الدنى».