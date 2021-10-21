بريد الوطن .. 69 عاماً على إصدار قانون الإصلاح الزراعي في مصر

ما زال جمال السد العالى وجمال الإصلاح الزراعى شامخاً.. ما زالت الصورة أسفل الصفحة تشهد وبدون رتوش أول قانون أصدرته الثورة بعد شهرين من قيامها، وما زالت حوائط مبانى الإصلاح تشهد بأنه كانت هنا ثورة الزمان والمكان، حاولوا طمس الهوية، لكن التاريخ لا يتوقف عند تفكيرهم العقيم المريض للرجل، حاولوا بث «16 إذاعة» موجهة لهدمه، وقالوا «أبو الهزائم»، فكانت دليلاً على عقم معرفتهم بالتاريخ الحديث، ولكن كان استغرابى لمن يريد أن يطمس تاريخ آبائه وأجداده، كان موسم الحصاد هو مصدر دخل كثير ممن يهاجمون الزعيم ناصر، كان بشراً يصيب ويخطئ ليس نبياً ولا قديساً، ولكن كان وطنياً شريفاً عروبياً، عندما صدر القانون الأول حدد الملكية للأسرة بـ500 فدان، ثم صدر القانون الثانى بتحديدها بـ250.. إن مرض مصر المزمن فی الحاضر والموروث من الماضی من هؤلاء المرضى النفسيين، لقد تغیرت مصر فی كل شىء إلا شيئاً واحداً هو النظام السیاسى، فهو وحده هو الذى لم یتغیر، وهو وحده الذى یقاوم بكل ضراوة ودمویة كل تغیير.. الآن مصر تدفع الفاتورة والثمن الباهظ تعیش فی زقاق الإحباط المسدود من طبقة تحاول هدم أى شىء لأغراض أيديولوجية، إذا لم تصبح مصر الیوم قوة، فهو الموت، وسوف یتداعى علیها الجمیع وسوف تظل مائة عام تعانی من مرضها المزمن وتصبح دولة مریضة یسکنها شعب مریض تاریخیاً.

محمد سعد عبداللطيف

كاتب وباحث

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