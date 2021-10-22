شروط وطريقة التقديم لوظائف خالية في البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي «CIB»، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن توافر فرص للعمل داخل المؤسسة المالية، وأبرزها محلل أمن المعلومات ومحلل فني لمكتب الخدمة، شرط توافر مجموعة من المهام والمؤهلات التي تؤهل الراغب في الوظيفة في الحصول عليها.

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، طريقة التقديم وشروط ومهام وظائف البنك التجاري الدولي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، على النحو التالي:

وظيفة محلل أمن المعلومات

- بكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- الحد الأدنى 2-4 سنوات من الخبرة في العمل في مجال أمن المعلومات، وأمن تكنولوجيا المعلومات أو تدقيق تكنولوجيا المعلومات.

- معرفة جيدة حول تنفيذ ISMS وتقييمات المخاطر الأمنية.

- الحصول علي شهادة CISSP.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- حسن إدارة الوقت والمهارات التحليلية.

- مهارات التواصل الجيد.

وظيفة محلل فني لمكتب الخدمة

- بكالوريوس هندسة حاسبات / علوم حاسبات أو ما يعادلهاز

- محلل: 0 - 2 سنوات خبرة ، محلل أول: 3 - 5 سنوات خبرة.

- مؤهلات جيدة في الحاسبات / هندسة الاتصالات.

- مؤهل ITIL .

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات اتصال ممتازة.

وظيقة القنوات الرقمية رأس فريق تكنولوجيا المعلومات

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- من 8 إلى 10 سنوات خبرة في مجال تقنية المعلومات، مع 70% على الأقل من سنوات الخبرة في هذا المجال.

- الحد الأدنى عامين في دور إدارة الفريق.

- خبرة مصرفية.

- إجادة اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثاً).

- مهارات تصميم تحليلية وتقنية جيدة جدًا.

- الإشراف على تنفيذ جميع المهام الموكلة إلى الفريق الفني لضمان التسليم في الوقت المحدد والنتائج الجيدة.

- العمل عن كثب مع مديري المشروع لحل أي تحد تقني قد يؤثر على تسليم المشروع أو المهمة.

- الإشراف على الحل المصمم لتلبية متطلبات العمل - المتعلقة بالتطبيقات في المجال - لضمان التوافق الكامل مع مبادئ التطبيق وإرشادات البنية.

- الإشراف على تنفيذ تحديثات التطبيقات داخل النطاق والترقيات والشهادات عبر بيئة الاختبار لضمان تحديث التطبيقات ودعمها بالكامل.

- الحفاظ على اتصال منتظم مع بائعي التطبيقاتن لضمان سير العمل بسلاسة

- المشاركة في عمليات الاختيار والتقييم للتطبيقات والحلول في المجال لضمان استيفاء متطلبات العمل.

- العمل عن كثب مع جميع خطوط أعمال CIB باستخدام التطبيقات والخدمات في المجال ، للحصول على مواءمة مستمرة بين تكنولوجيا المعلومات والأعمال وفهم احتياجاتهم للتخطيط وفقًا لذلك.

ونوه البنك أن التقديم لجميع الوظائف الشابق ذكرها يتم من خلال الموقع الرسمي للبنك.