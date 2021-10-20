«تربي ومساعده» وظائف خالية بأحياء الإسكندرية.. الشروط والتقديم

أعلن ديوان عام محافظة الأسكندرية عن توفير فرص عمل في «الأحياء و مرکز ومدينة برج العرب»، لشغل مهنتي «التربي، والمساعد له»، وهي وظائف للذكور فقط، وذلك بالأحياء التي تقع بنطاقها جبانات فقط، وذلك وفقا للقانون رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية و قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 103 لسنة 2021 بشأن القواعد التنظيمية والاجراءات الادارية والمالية للعمل بإدارات الجبانات بنطاق محافظة الإسكندرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية شروط وطريقة التقديم لتلك الوظائف التي تتيحها محافظة الإسكندرية في عدد من الأحياء ومدينة برج العرب التي تحوي تلك الجبانات.

شروط التقديم في وظيفة التربي والمساعد في الإسكندرية

- أن يكون المتقدم لتلك الوظائف على ديانة من يزاول دفن موتاهم و بالغا لسن الرشد .

- الالمام بالأحكام الدينية و الشرعية .

- الالمام الجيد بالقراءة و الكتابة و ان يكون حاصلا على شهاده محو الامية على الاقل.

- من المشهود لهم بحسن السير و السلوك و لم يسبق إتهامه أو إلحكم عليه في قضايا مخله بالأمانة والشرف

- الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة.

طريقة التقديم والمستندات المطلوبة لوظيفة التربي في الإسكندرية

يقدم المرشح لشغل المهنة «تربي أو مساعد تربی» طلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة إلى الجهات المختصة موقعا عليه من طالب الترخيص و مرفقا به المستندات الاتية:

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي ( سارية) + الاصل للإطلاع

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي

- أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة موجهة الى الحي الذي يتم تقديم الطلب فيه للعمل بنطاقه.

- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء النهائي منها + الاصل للإطلاع .

- اداء الرسوم المقررة للحصول على الترخيص .

-تم تقديم الطلبات مستوفاة المستندات المشار اليها بعالية الى الجهة الادارية الحی أو مرکز و مدينة برج العرب المتقدم للعمل بنطاقه .

- يخطر المتقدمين بموعد الاختبار و إنعقاد لجنة التقييم الصلاحية لشغل المهنة قبل ميعاد الإنعقاد بوقت كاف ويعتبر المتخلف عن الإختبار متنازلا عن الترشيح و لا يحق له المطالبة بأوراقه .

المراحل المتقدمة في وظيفة التربي في الإسكندرية

تعرض أوراق المتقدمين على لجنة الجبانات الاسلامية بمحافظة الاسكندرية للعام القضائي 2020 - 2021 وفقا لقرار الوزير المحافظ رقم 209 لسنة 2021.

و تعلن أسماء المقبولين بواسطة اللجنة و يتم منح ترخيص مزاولة المهنة لهم و فقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن ويتم مزاولة المهنة تحت الإشراف الكامل لإدارة الجبانات بالحي المتقدم للعمل بنطاقه.

ويلتزم من يقع عليهم الاختيار بمزاولة مهنتهم وفقا للقواعد و الاجراءات الواردة تفصيلا في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن تنظيم الجبانات و قرار المحافظ رقم 103 لسنة 2021.