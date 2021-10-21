وظائف شاغرة في بنك أبو ظبي الأول لخريجي كليات التجارة وما يعادلها

يحرص الكثير من الخريجين على البحث عن وظائف شاغرة، سواء كان ذلك في المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة، وتعد البنوك من أكثر الأماكن التي يبحث الخريجين عن العمل بها.

وأعلن بنك أبو ظبي الأول عن حاجته لوظائف شاغرة عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينك أن»، لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك أبو ظبي الإسلامي، والتي جاءت كالتالي:

المؤهلات المطلوبة

- يجب أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس، لكن من الناحية المثالية ماجستير في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو أي درجة أو دبلومة مالية أخرى ذات صلة.

- تطوير المهارات الفنية والتحليلية والتعاونية وإدارة أصحاب المصلحة والعرض التقديمي والاتصال.

- أن يكون لديه خبرة مثبتة في تحليل مخاطر واتجاهات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وكيفية ارتباطها بالعوامل الأخرى.

- يجب أن يمتلك فهمًا جيدًا لممارسات إدارة المخاطر.

- أن يكون على دراية بكيفية تنفيذ الأطر داخل المنظمات.

- فهم المجتمع والسياسات الحكومية والقوانين واللوائح وأفضل الممارسات على وجه الخصوص في المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة.

- الحد الأدنى من الخبرة لا يقل عن 4 أو 5 سنوات في العمل مع إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وإدارة المخاطر أو التحليلات في مؤسسة مالية أو شركة كبيرة أو جامعة أو هيئة حكومية مثل البنك المركزي والجهة التنظيمية وما إلى ذلك.

مسؤوليات الوظائف

- المساهمة في نقل إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى أعلى مستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- دعم إنشاء ثقافة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بنك أبوظبي الأول من خلال إعداد ونشر التدريبات الداخلية، ومراجعة جميع العمليات والتأكد من مراعاة ESG في جميع المجالات التي تعتبر ضرورية واستكشاف المزيد من الفرص في هذا المجال.

- إظهار الخبرة القوية في مجال البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتقديم التوجيه المستمر والمشورة في الوقت المناسب لوحدات الأعمال التابعة لبنك أبوظبي الأول بشأن المخاوف المتعلقة بالعملاء والمنتجات والمعاملات.

- تطوير وتقوية وإدارة العلاقات مع وحدات الأعمال في بنك أبوظبي الأول لتعزيز أفضل الممارسات والوعي.

- التعاون السلس مع المجموعة لتنفيذ إطار العمل مع اتباع جميع السياسات والعمليات، وإجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة.

- المساعدة في بناء فريق جديد.