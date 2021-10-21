بمرتبات مجزية.. «الشباب والرياضة» تعلن وظائف لجميع المؤهلات الدراسية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من المؤسسات والهيئات المختلفة، لجميع المؤهلات الدراسية وبمرتبات مجزية، وذلك في إطار التعاون بين الإدارة العامة للمشروعات وشركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة والمعلن عنها، وفق الصفحة الرمية لوزارة الشباب والرياضة، كالتالي:

وظائف سلسة مطاعم

تنظم مجموعة سلاسل مطاعم شهيرة يوم مفتوح للتوظيف يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- عضو فريق «مسؤول عن تقديم الطلبات».

2- كاشير.

3- ديسبتشر «محضر طلبات».

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في الشروق أو الرحاب أو التجمع الخامس أو عين شمس أو حدائق القبة أو وسط البلد.

- أتاحت سلسلة المطاعم الوظائف لجميع الموهلات والطلبة بشرط التفرغ.

- حد أقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمزايا

- تمنح سلسلة المطاعم العاملين مرتبات مجزية، إذ تتراوح مرتبات عضو الفريق من 2000 إلى 3000 جنيه، بينما مرتب الكاشير يتراوح من 3150 إلى 2600، ومرتب المحضر يتراوح من 3350 إلى 2650.

- تمنح سلسلة المطاعم العاملين بدل انتقال بالإضافة إلى وجبة.

- توفر سلسلة المطاعم سكن للمغتربين.

- تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات يوميا.

وعلى الراغبين في الحصول على الوظائف المعلن عنها التوجه لمقر اليوم المفتوح للتوظيف على العنوان «41 شارع الشركات الزاوية الحمراء - أبراج العبد مدخل 3 الدور 3» يوم الخميس المواف ق 28 أكتوبر من الساعة 10 صباح وحتى 5 مساء.

وظائف شركة (Mantero) للملابس الكلاسيك

تنظم شركة (Mantero) للملابس الكلاسيك يوم مفتوح للتوظيف يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر الجاري، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- نائب مدير فرع «مؤهل عالي».

2- مشرف ملابس «للملابس الكلاسيك ».

3- بائع بالفرع كلاسيك وكاجوال «مؤهل متوسط».

4- كاشير «مؤهل عالي».

5- مشرف قسم ملابس «يشترط الخبرة».

6- أمن.

7- موظف خدمات.

8- سواقين درجه ثانية وثالثة بالمخازن بالعبور.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في فروع القاهرة والجيزة ومول مصر.

- تتيح الشركة العمل للذكور والإناث.

- الحد الأقصى للسن 35 عاما.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة العاملين مرتب على حسب الخبرة، بالإضافة إلى العمولة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات عمل.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

- يوجد فرص للترقي.

- تمنح الشركة العاملين حافز علي المبيعات بالإضافة إلى خصم علي المنتجات بالإضافة إلى كورسات.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف التوجه لمقر الملتقى التوظيفي على العنوان «2 ميدان الأوبرا بجوار محطه مترو العتبه الدور الرابع أمام نظارات فؤاد صبحي الدور الرابع» يوم الثلاثاء المقبل والموافق 26 أكتوبر، من الساعة 10 صباحا إلى 4 عصرا.

وظائف شركة مستلزمات رياضية

أعلنت شركة مستلزمات رياضية شهيرة عن حاجتها لوظائف شاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- نائب مدير فرع، لمساعدة فريق المبيعات وتنظيم العمل ومتابعه وتقيم مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة.

2- بائع داخلي.

3- مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون بالأقصر شارع سعد زغلول.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي للخريجين.

- تتيح الشركة العمل للذكور والإناث.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمزايا

- مرتب النائب يتم تحديده حسب الخبرة.

- مرتب المبيعات يبدأ من 2300 جنيه بالإضافة إلى العمولة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات عمل.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات.