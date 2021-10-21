بدء تصوير مسلسل «القاتل الذي أحبني» لـ هاني رمزي (صور)

انطلق تصوير مسلسل «القاتل الذي أحبني»، اليوم الخميس، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المُقبلة، عبر إحدى المنصات الرقمية ، حيث يشهد عودة الفنانين هاني رمزي، وسهير رمزي، إلى الساحة الدرامية، بعد سنوات طويلة من الغياب.

عمرو عابدين: كنت على يقين بالعودة بعمل ضخم جدًا

وكشف المخرج عمرو عابدين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الصور الأولى من كواليس اليوم الأول للتصوير، حيث علق عليها بقوله: «الحمد لله كثيرًا، كنت على يقين وظني بالله عظيمًا، طوال سنوات ابتعدت فيها أنني عندما أعود، سأعود بعمل كبير».

مخرج «القاتل الذي أحبني»: هاني رمزي شريك نجاحاتي السابقة

وأضاف مخرج مسلسل «القاتل الذي أحبني»، قائلًا: «كرم الله كان أعظم مما أتخيل، وأعود بفضله بعملٍ ضخم، مع شريك نجاحاتي السابقة، النجم هاني رمزي، والنجمة الكبيرة سهير رمزي، وعددًا من النجوم الكبار والشباب.. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله».

هاني رمزي يعود للدراما بعد 8 سنوات من الغياب

ويُعيد مسلسل القاتل الذي أحبني، الفنان هاني رمزي، إلى الساحة الدرامية، بعد ثمانٍ سنوات من الغياب تقريبًا، منذ مسلسل «جوز ماما» الجزء الثالث، والذي عُرض عام 2013.

«القاتل الذي أحبني» يُعيد سهير رمزي إلى الشاشة

أما الفنانة سهير رمزي، فتعود إلى الساحة الدرامية، بعد غيابٍ دام نحو أربعة أعوام، منذ أخر أعمالها مسلسل قصر العشاق، والذي عُرض عام 2017.

حقيقة إصابة سهير رمزي بالبهاق

يذكر أنّ الفنانة سهير رمزي، تصدرت محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، بعد تداول صورة لها وتبين أنها أصيبت بمرض جلدي، حيث اعتقد قطاع كبير من الجمهور أنها مُصابة بالبهاق، وهو الأمر الذي نفته جملة وتفصيلًا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، حيث أكدت أنها بصحة جيدة ولم تُصاب بأي مرض جلدي قط.

وأوضحت أنها استخدمت كريم لحماية بشرتها خلال قضائها إجازة الصيف في الساحل الشمالي، إلا أنه كان غير صالح للاستخدام بسبب انتهاء مدة الصلاحية.