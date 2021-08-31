هاني رمزي يحقق أمنية الطفلة «بيبو» من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

خطف الفنان هاني رمزي، الأنظار خلال الأيام الماضية، بعد ان نشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشور يحمل صورة طفل طلب منه التصوير معه ولكن ليس لديه هاتف، ليستكمل هاني رمزي مواقفه الإنسانية بتحقيقه حلم فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تدعى «بيبو»، طلبت والدتها منه التصوير معها وحملها خلال إحدى الاحتفاليات الخاصة.

ونشر حساب على فيس بوك لسيدة تدعى نورهان كامل فيديو للفنان هاني رمزي، وهو يحمل الطفلة، ومعلق عليه «هاني رمزي يدخل الفرحة لقلب الطفلة بيبو».

هاني رمزي يلتقط صورة مع طفل بدون هاتف

هاني رمزي، كان نشر عبر «تويتر»، صورة له رفقة الطفل، وعلق عليها قائلا: «أحمد نفسه يتصور معايا بس معندوش موبايل، قلت له هصورك بموبايلي، وهنزلها على تويتر، وخلى حد يبقى يطبعهالك، وحفظته يعمل إيه يا رب يلاقي حد يجبر بخاطره ويطبعها له».

رمزي كان تقابل مع الطفل خلال تواجده فى الساحل الشمالي، من أجل ختام سمبوزيوم أرتا مرسانا للفن التشكيلي، الذي كان أقيم وشارك به 40 فنانا من 25 دولة.

هاني رمزي يعرض حاليا له فيلم 200 جنية ومسرحية أبو العربي

أحمد نفسه يتصور معايا بس معندوش موبايل قلتله هصورك بموبايلى وهنزلها على تويتر وخلى حد يبقى يطبعهالك وحفظته يعمل إيه يارب يلاقي حد يجبر بخاطره ويطبعهاله pic.twitter.com/Hxl2Hwa3L8 — Hany Ramzy (@HanyRamzy) August 24, 2021

ويعرض لهاني رمزي حاليا، فيلم 200 جنيه، الذي يقوم ببطولته، رفقة نخبة من نجوم الفن والدراما المصرية، أمثال أحمد السقا وليلى علوي، وإسعاد يونس ومي سليم وآخرين.

يذكر أن الفنان هاني رمزي، ما زال يواصل عرض مسرحية أبو العربي، التي كان استقبل فيها منذ أيام، سفير السعودية بالقاهرة.

مسرحية «أبوالعربي» يشارك في بطولتها داليا البحيري وحجاج عبدالعظيم، وتدور في أجواء كوميدية مختلفة عن الفيلم الشهير الذي قدمه هاني رمزي في بداياته وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.