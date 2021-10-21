تشميع 3 مراكز دروس خصوصية وإقامة 4 مطبات صناعية بالحامول

شهدت قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ عدداً من الحملات لإزالة الإشغالات وحملات النظافة، اليوم الخميس، إضافة إلى تركيب مطبات صناعية على بعض الطرق، حفاظاً على سلامة المواطنين، وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية، بالإضافة إلى متابعة تلقي المواطنين لقاح كورونا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

وتابع رئيس مركز ومدينة الحامول، مساء اليوم، يرافقه نواب رئيس المركز والمدينة وعدد من العاملين بالديوان العام، الانتهاء من تركيب 4 مطبات صناعية بشارع المركز، حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات، والحد من الحوادث، مشيداً بدور مشاركة المجتمع المدني

«القصيف»: سنغلق كل السناتر حفاظاً على الطلاب

وترأس «القصيف» حملة استهدفت عدداً من مراكز الدروس الخصوصية، بحضور محمد عبد الصادق، نائب رئيس المدينة، وإدارة المتابعة، أسفرت عن غلق 3 سناتر ومراكز دروس خصوصية غير مرخصة بمركز ومدينة الحامول، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تشميعها بالشمع الأحمر، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قافلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الحامول

كما تابع رئيس مركز ومدينة الحامول، يرافقه الدكتور حمادة عبد الرحمن، مدير الإدارة الصحية بالحامول، القافلة العلاجية لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، بالوحدة الصحية بقرية «قليني»، بدائرة المركز، لمن تم تسجيلهم على منظومة وزارة الصحة، ولتخفيف الأعباء على المواطنين وتجنب مشقة الانتقال إلى مراكز التطعيم بمدينة الحامول، ومنع الزحام بتلك المراكز.