مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة طلاقها: شائعات مغرضة

علق جيجي لامارا، مدير أعمال المطربة نانسي عجرم، على ما يتردد خلال الساعات الماضية، حول انفصال الفنانة اللبنانية عن زوجها الدكتور فادي الهاشم، قائلا: «مجرد شائعات».

حقيقة طلاق نانسي عجرم وزوجها

وأضاف جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم في تصريحات لـ«الوطن»: «كل اللي بيتقال شائعات وليس له أي أساس من الصحة ودكتور فادي هو الآن مع زوجته ولم يحدث أي انفصال كما يردد البعض».

وتابع «لامارا»: «دايما كل ما نانسي بتعمل عمل ضخم أو بتحقق نجاح كبير والجمهور بيتفاعل معها لازم يكون فيه شوية ناس يطلعوا عليها شائعات علشان يشتتوا الجمهور».

ووجه جيجي لامارا رسالة خاصة لمروجي الشائعات، قائلا: «بتمنى أنه يبصوا على فنها واللي عايز يعمل أحلى من شغلها يشتغل ده فن بس يبطلوا الإشاعات المغرضة اللي بلا طعم».

شائعات طلاق نانسي عجرم

يذكر أن أحد الصحفيين اللبنانيين نشر منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام يلمح إلى انفصال الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادى الهاشم مصحوبا بصورة لهما وهذا تسبب في نقل المواقع الصحفية لخبر انفصالهما.

وأحييت الفنانة نانسي عجرم، مؤخرًا حفلا غنائيا كبيرا في دولة تونس وقدمت خلاله عددا كبيرا من أغانيها الخاصة التي تفاعل معها الجمهور التونسي بشكل كبير.