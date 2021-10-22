حظك اليوم برج الجدي الجمعة 22-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود رجل برج الجدي، القدرة العالية على التحكم في النفس وتوجيه تصرفاته لتنفيذ الصواب، كما إن من أبرز عيوبه انتقاده للآخرين بشكل لاذع، الأمر الذي يجعل هناك العديد من الحواجز مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك طاقة بدنية تساعدك على إنجاز ما عليك من واجبات واليوم مناسب للاستمتاع بحياتك العائلية.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأن تعيش الحياة كما تتمنى، وتنعم بالسعادة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.