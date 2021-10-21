حظك اليوم الخميس 21-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم قطاع عريض من الجمهور بالبحث بشكل يومي عن الأبراج الفلكية، من منطلق الفضول، والبعض الآخر لمعرفة ماذا تخبرهم عن كافة الأصعدة، وتستعرض «الوطن» توقعات الأبراج حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 21-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الحمل 21-10-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بالأحباب والأصحاب، ولا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 21-10-2021 على الصعيد المهني

الكواكب بمنزل العمل تمدك بالقدرة على التركيز، واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

حظك اليوم برج الثور 21-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك طاقة عاطفية وتألقا، وقدرة على إبهار من تحب وتفتن الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-10-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم بتنظيم جهودك وعدم إهمال أي عارض صحي، ولا تعلن خططك وابتعد عن التعالي.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر قد يجعلك اليوم مشوش العاطفة، وتميل للانعزال قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، المصارع الأمريكي جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج السرطان 21-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز.

حظك اليوم برج السرطان 21-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالقدرة على العطاء، وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 21-10-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.

حظك اليوم برج الأسد 21-10-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يتسبب لك اليوم في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع الأحباب.. عليك بالصبر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة مايا نصري، ويوافق تاريخ ميلادها 14 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 21-10-2021 على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وتسمح الظروف بنجاح مساعيك.

حظك اليوم برج العذراء 21-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي قد يجعل اليوم مناسبا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 21-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلك وزيادة مدخراتك.

حظك اليوم برج الميزان 21-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تدفعك للاهتمام بمن تحب، وتؤثر في الآخرين بكل كلمة تنطق بها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 21-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، وعليك أن تتمهل فاليوم غير مناسب للتسرع وتأنّ في توقيع أي عقود أو أوراق.

حظك اليوم برج العقرب 21-10-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطاءك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 21-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.

حظك اليوم برج القوس 21-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بحياة عاطفية واجتماعية حلوة وتكسب الإعجاب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 21-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدفعك اليوم للانطلاق ولإنجاز أعمالك، وقد تقضي مع من حولك أوقات طيبة.

حظك اليوم برج الجدي 21-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعمك، ويمدك بطاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 21-10-2021 على الصعيد المهني

قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد وتجنب التحديات.

حظك اليوم برج الدلو 21-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك من أي تدخل.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 21-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باليقظة واللباقة، ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك.

حظك اليوم برج الحوت 21-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس والمريخ بمنزلك الثامن يساعدانك على الاقتراب بلطف ممن تحب.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.