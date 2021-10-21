حظك اليوم برج الدلو الخميس 21-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الدلو بالعطاء، ويحب كل من حوله ويقدم على مساعدتهم بكل ما أوتي من قوة، ومن عيوبه أنه كثير الحديث.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد وتجنب التحديات

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك من أي تدخل.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو لاعب كرة القدم رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده ٢٣ يناير.