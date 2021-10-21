حظك اليوم برج الجدي الخميس 21-10-2021 مهنيا وعاطفيا

من عيوب مولود برج الجدي، انتقاده للآخرين بشكل لاذع، مما يسبب أذى لمن حوله، ويجعل العديد من الحواجز مع الآخرين، فضلا عن أنه يميل في بعض الأوقات للتقليل من الآخرين بطريقة تستفز من أمامه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدفعك اليوم للانطلاق ولإنجاز أعمالك، وقد تقضي مع من حولك أوقات طيبة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا القمر في منزل الحب يدعمك ويمدك بطاقة عاطفية أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.