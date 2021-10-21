حظك اليوم برج الحوت الخميس 21-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحوت بالرومانسية، كما يُعرف عنه أنه خفيف الظل واجتماعي بطبعه، ويحب الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باليقظة واللباقة، ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم التشوشن فإن الشمس والمريخ بمنزلك الثامن يساعدانك على الاقتراب بلطف ممن تحب، فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.