حظك اليوم برج الدلو الجمعة 22-10-2021 مهنيا وعاطفيا

أهم ما يميز مولودة برج الدلو أنها ليست امرأة مؤذية حتى وإن امتلكت الدلائل، كما أنها تتسم بالصراحة الشديدة، كما أنها تعتقد أن الحوار الصريح هو الحل الوحيد لحل الأزمات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في مربع برجك وقد تشتد حساسيتك.. حاول اليوم أن تأخذ الأمور ببساطة، واهتم بترتيب أولوياتك تفاديا للتشوش.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

فينوس في وضع داعم يمنحك سحرا وجاذبية، فقط اليوم يجب أن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.