فيديو حصري يوثق لحظة سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن

حصلت «الوطن»، على مقطع فيديو مدته دقيقتان و50 ثانية، يوثق لحظة سقوط سيارة «جيب» من أعلى محور صفط اللبن، ببولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، وتحديدًا في منطقة أبو الليل.

تفاصيل سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن

وكانت السيارة، سقطت من أعلى الكوبري حيث تسببت في كسر الحاجز الحديدي، وانقلبت في منتصف الشارع، ما أدى إلى إصابة السائق وثلاثة آخرين، بينهم سيدة في الأربعين من عمرها، وبحسب شهود عيان أكدوا أنها توفيت، بينما جرى نقل شاب يدعى محمد إلى مستشفى قصر العيني، بعد سقوط الحاجز الحديدي على رأسه، ما تسبب في تهمش الجمجمة وحدوث نزيف في المخ.

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل السيارة بعد أن تحطمت تمامًا، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الاتصال بشرطة النجدة

واتصل أحد شهود العيان ويدعى «مصطفى» بشرطة النجدة للإبلاغ عن الحادث، وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث بالجيزة، واللواء علاء فتحى مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور.