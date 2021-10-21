الصور الأولى لسقوط سيارة من أعلى كوبري صفط اللبن

حصلت «الوطن»، على الصور الأولى لحادث سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة و3 آخرين، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بالواقعة

كانت البداية، عندما تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا، يفيد بسقوط سيارة من أعلى كوبري صفط اللبن، وإصابة السائق وثلاثة آخرين من المرافقين له، وانتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور.

كما انتقلت سيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.