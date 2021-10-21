النيابة تعاين مكان حادث سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن

انتقلت النيابة العامة، لموقع حادث سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن، للمعاينة والتحقيق في الواقعة، وفرضت كردونا أمنيا أعلى الكوبري لتجنب سقوط سيارات أخرى، بعد كسر الحاجز الحديدي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

تفاصيل حادث سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن

شهد محور صفط اللبن في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، حادث سقوط سيارة «جيب» من أعلى الكوبري، أدى ذلك لإصابة السائق وثلاثة آخرين، بينهم سيدة، أكد أحد شهود العيان أنها توفيت، بعد أن سقطت السيارة فوقها أثناء عودتها من السوق.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وحضرت سيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى القصر العيني لتلقي العلاج اللازم، بعد أن تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بسقوط سيارة من أعلى كوبري محور صفط اللبن.

إخطار النيابة العامة

وتم إخطار النيابة العامة لمباشرت التحقيقات حول الواقعة، حيث طالبت تحريات المباحث، وأمرت بنقل المصابين تحت صرفها للمستشفى وجاري التحقيق في الحادث.

شاهد عيان يروي تفاصيل الحادث

سمع «مصطفى» صاحب محل مصوغات ذهبية، صوت قوي اعتقد أنه انفجار في البداية، فهرول إلى الخارج للاطمئنان على والده الذي كان يجلس أمام المحل، فوجد سيارة «جيب» سقطت من أعلى محور صفط اللبن وتسببت في وفاة سيدة وإصابة السائق وشاب ثلاثيني بحسب قوله.

يحكي «مصطفى»، أنه أسرع بالاتصال بشرطة النجدة وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف وحضرت قوات الأمن لموقع الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما تم نقل السيارة التي تحطمت بالكامل.

«الوطن» في موقع الحادث

وانتقلت «الوطن» لموقع الحادث بعد دقائق من سقوط السيارة، وقال شاهد العيان، إنه حاول بمساعدة الأهالي إنقاذ السيدة التي سقطت فوقها السيارة ولكن لم يتمكنوا من حمل السيارة قائلًا: «واحنا بنشدها شعرها طلع في إيدينا لإننا مقدرناش نشيل العربية من فوقها وهي ماتت في الحال».

وفاة سيدة وإصابة أحد الأهالي

وأكد أن السيدة المتوفاة تبلغ من العمر حوالي 40 عامًا وكانت عائدة من السوق بما وضحت كاميرات المراقبة بعد ذلك، فيما تعرض أحد سكان المنطقة ويدعى «محمد» لإصابة في الرأس نتج عنها تهشم في الجمجمة ونزيف في المخ بعد أن سقط فوقه حاجز الكوبري الحديدي.