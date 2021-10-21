إصابة 4 أشخاص إثر سقوط سيارة من أعلى كوبري صفط اللبن

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس؛ إثر سقوط سيارة من أعلى كوبري صفط اللبن.

سقوط سيارة من أعلى كوبري صفط اللبن

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا، يفيد بسقوط سيارة من أعلى كوبري صفط اللبن، وإصابة السائق وثلاثة آخرين من المرافقين له.

التحريات الأولية لحادث صفط اللبن

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث؛ لإجراء التحريات الأولية، وذلك تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور.