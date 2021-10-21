القصة الكاملة لأزمة ابن شاروخان.. رفض خروجه بكفالة للمرة الثانية

رفضت المحكمة الوطنية الهندية، أمس، خروج آريان خان، ابن شاروخان، للمرة الثانية على التوالي، من السجن بكفالة، بعد إلقاء القبض عليه في 3 أكتوبر الجاري، برفقة أصدقائه، على متن سفينة، واتهامهم ببيع وحيازة مواد مخدرة ممنوعة.

تفاصيل أزمة ابن شاروخان

وانهار ابن شاروخان خلال استجوابه حينها، ولأنه ابن شاروخان أصبح قضية رأي عام؛ وهذا الأمر أزعج محبي وأصدقاء شاروخان، وتم عرض آريان خان للمرة الأولى أمام المحكمة الوطنية الهندية، 8 أكتوبر الجاري، والتي رفضت خروجه بكفالة.

تفاصيل الدفاع عن ابن شاروخان

وكشف ساتيش مانيشيندي، محامي آريان خان، في وقت سابق، كواليس التحقيقيات مع ابن شاروخان، في تصريحات لوسائل الإعلام الهندية للمرة الأولى منذ إلقاء القبض على موكله، وقال إنه لم يتم استجواب آريان سوى أول يوم فقط، وعلى مدار الأيام التالية لم يتم التحقيق معه، واستنكر رفض المركز الوطني الهندي، الإفراج عن موكله بكفالة واستمرار حبسه احتياطيا؛ مستنداً إلى عدم وجود سوابق لدى المتهم، والجريمة المتهم فيها ليست خطيرة، مؤكدًا أن ما يحدث مع نجل الفنان العالمي ما هو إلا محاولة تشهير.

دعم أصدقاء ملك بوليوود لـ ابن شاروخان

وحصل ابن شاروخان، على دعم محبي وأصدقاء والده، وزار سلمان خان شاروخان بمنزله لدعمه، فضلا عن تصريحات سونيل شيتي بأن نجل صديقهم لا يتعدى عمره 23 عامًا، ويجب الرفق به حتى وإن كان مذنبًا، مؤكدًا أن كل هذه الضجة لأنه ابن نجم شهير.

كما دعم النجم الشهير ريتك روشان، نجل شاروخان، وكتب منشورا خصيصًا لاريان، مشاركًا صورة له، قائلا: «عزيزي اريان الحياة رحلة غريبة، بالفعل هي رائعة لكنها لست دائمة، وذلك أمر رائع أيضًا لأننا دائما نواجه منحنيات بالحياة، لكن الله طيب معنا، يعطي الأصعب لمن يعرف أنهم أقوى ويستطيعون تحمل ذلك، وأنت تم اختيارك لاختبار صعب لأنك أقوى، أعلم أنك تشعر بالضغط، وأعلم أن هناك مشاعر مختلطة عليك الارتباك والغضب والعجز، كل هذه المشاعر والمصاعب هي التي ستخرج البطل الذي بداخلك.. احذر أن تحرق هذه المشاعر الأشياء الجيدة التي تمتلكها.. الرحمة والحب واللطف».

وتابع النجم الهندي في منشوره عن ابن شاروخان: «اسمح لنفسك أن تحترق، ولكن يكفي فقط الأخطاء والإخفاقات والانتصارات والنجاح، كلها متشابهة إذا كنت تعرف الأجزاء التي يجب الاحتفاظ بها معك والأجزاء التي يجب التخلص منها بعيدًا عن التجربة، لكن اعلم أنه يمكنك أن تنمو بشكل أفضل معهم جميعًا، كنت أعرفك كطفل وعرفتك كرجل، امتلك كل ما تختبره، إنها هداياك، صدقني في الوقت الذي تربط فيه النقاط، أعدك، سيكون الأمر منطقيًا، فقط حافظ على الهدوء، وراقب هذه اللحظات ستخرج البطل الخارق الذي بداخلك، لكن من أجل ذلك يجب أن تذهب من خلال الظلام إلى الهدوء، والثقة بالنور داخلك، إنه موجود دائمًا»، وأنهى خطابه الطويل بـ«أحبك يا رجل».

مهاجمة وتجاهل نجوم بوليوود لـ ابن شاروخان

وتعجب متابعو شاروخان من تجاهل صديقة عمره «كاجول»، والتي تحتفل بأحد الأعياد الهندوسية متجاهلة تماما أزمة ابن شاروخان.

كما هاجمت الهندية كانجانا رانوت ابن شاروخان، ونشرت استوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، على خلفية أزمة القبض عليه، معلقة أن أخطاء ابن شاروخان يمكن أن تساعده على النضج، لكن لا ينبغي إعفاؤه من العقاب.

وقالت رانوت: «الآن يأتي كل مافيا والده للدفاع عن أريان خان.. نحن نرتكب أخطاء ولكن لا يجب أن نمجدها.. أنا على ثقة بأن هذا سيعطيه منظورًا ويجعله يدرك أيضًا عواقب أفعاله، ونأمل أن تطوره وتجعله أفضل وأكبر، ومن الجيد عدم النميمة عن شخص ما عندما يكون ضعيفًا ولكن من الإجرام جعله يشعر بأنه لم يرتكب أي خطأ».

تفاصيل أول مكالمة لآريان مع والديه

وصرح صديق عائلة النجم العالمي شاروخان، بأن نجله «آريان خان»، اتصل به من خلال الفيديو كول، بإذن من المركز الوطني الهندي، الخميس الماضي، وفقا لما نشر موقع «imwbuzz» الهندي.

وكانت أول مكالمة هاتفية لـ ابن شاروخان مع والديه، منذ القبض عليه، حيث حصل على إذن من السلطات بالتحدث مع والديه لطمأنتهما على أحواله، خاصة بعدما تداولت أنباء بأنه لا يأكل سوى البسكويت بالسجن، إلا أنه نفى ذلك وأكد أنه يأكل الطعام الخاص بالسجن.

وأوضح صديق العائلة، أن نجل الممثل الهندي الشهير شاروخان، يتمتع بصحة جيدة، وأن المكالمة لم تكن مشحونة بالدموع والانهيار بين الشاب ووالدته وأبيه، بل كانت مستقرة وداعمة لبعضهم البعض، مضيفا أن جوري خان، زوجة الممثل الهندي، قالت بعد انتهاء المكالمة: «أتمنى لو يأتي منه اتصال هاتفي واحد يوميا ليطمئن قلبي».

محامي آريان ينفي التهمة

وقال ساتيش مانشيندي، محامي نجل شاروخان، للمحكمة مرارًا وتكرارًا، إنه لم يتم العثور على مخدرات بحوزة اريان، ولا يوجد دليل على أنه تعاطى أي مخدرات، ويجب الإفراج عن موكله آريان خان.

ويقال إن تغيير محامي آريان خان، جاء بناء على نصيحة سلمان خان لشاروخان؛ لأن ساتيش محامي المشاهير هو نفس محامي الممثلة الهندية ريا شاكرابورتي، المتورطة بقضية قتل سوشانت راجبوت خطيبها الراحل.