حظك اليوم برج الحوت الجمعة 22-10-2021 مهنيا وعاطفيا

عدم القدرة على ضبط النفس، يعد أحد عيوب امرأة برج الحوت، الأمر الذي يؤثر عليها في مختلف الأمور الحياتية وخاصة العمل، كما يتميّز صاحب البرج بأنه صاحب حدس وبديهة ويتعاطف مع الآخرين، مثالي، كتوم للأسرار وغامض.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر بمنزل العلاقات يجعلك تنظر اليوم للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك وتتمتع بحضور أخاذ.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

رغم الضغوط.. الروابط الأسرية والعاطفية تتوطد اليوم إذا كنت تحكم بعدل على الأمور وإذا أصريت على نصرة الحق.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.