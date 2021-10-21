مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالطريق الساحلي بالبحيرة «صور»

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز كفر الدوار، نقل المصاب إلى مستشفى كفر الدوار وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بحادث تصادم في البحيرة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي كفر الدوار يفيد استقبال مستشفى كفر الدوار، جثة شاب وآخر مصاب إثر حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بنطاق ذات المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «محمد ريان أبو زيد»، مقيم مطوبس كفر الشيخ وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار، فيما أصيب جمعة عبد العليم مقيم مطوبس بكفر الشيخ محمود مصاب باشتباه كسر ما بعد الارتجاج وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

إصابة شخصين

كان أصيب شخصان بجروح بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة مع نفسها بالكيلو 135 اتجاه الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل المصابين لعمل الفحوصات الطبية.

الانتقال إلى مكان الحادث

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «محمد عيد محمد عطية»، 31 سنة مقيم القاهرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، حسين سعيد أبو المجد 20 سنة مقيم القاهرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وحرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص

كما أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث طريق انقلاب سيارة ميكروباص على طريق زهور الأمراء التابع لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «إسراء محمد علي حسنين»، 18 سنة، وشيماء مبروك أبو سعيد 18 سنة، وفاطمة حامد الحفناوي 15 سنة، وندى عطية عطفي 16 سنة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.