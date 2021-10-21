تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات.. مسلسلات حصرية وبرامج ترفيهية

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات، تصدر موقع البحث العالمي «جوجل» بعد أن أقدمت إدارة بعض القنوات الفضائية خلال الفترة الماضية على تغيير تردداتها لتحديث القنوات وتقديم أفضل خدمة للبث، ما جعل البعض يبحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات، وذلك لمتابعة الجزء الثالث من مسلسل «المؤسس عثمان».

ومن هذا المنطلق تقدم «الوطن» تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات، وخطوات ضبط القناة على أجهزة الاستقبال، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي يقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

ويمكن لمحبي ومتابعي قناة الفجر الجزائرية ضبط ترددها من خلال الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fadjr.

وأُطلق بث قناة الفجر الجزائرية لأول مرة عام 2015، وهي قناة خاصة ملك رجل الأعمال الشيخ إبن الشنفّري، وتبث إرسالها من مدينة سيدي بلعباس في الجزائر، وقد اكتسبت شهرة واسعة وبدأ الكثيرون يبحثون عن ترددها مع بداية عرض المسلسل التركي «قيامة عثمان» خلال فترة كورونا لسنة 2020.

وتقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة كبيرة وحصرية للمسلسلات والبرامج الترفيهية، التي تلائم جميع الفئات العمرية، وهي تعرض مجموعة كبيرة من الدراما التركية والدينية.

خطوات ضبط قناة الفجر الجزائرية

ويمكن للمشاهدين ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على شاشة التليفزيون من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر Menu أو القائمة.

- ثم الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- بعد ذلك اختار تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً.

- اختيار التردد الرأسي V.

- اختيار معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- بعد ذلك قم بالبحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.