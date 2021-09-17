تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2021 وخطوات ضبطها على أجهزة الاستقبال

قامت إدارات بعض القنوات الفضائية خلال الفترة الماضية بتغير تردداتها لتحديث القنوات ولتقديم أفضل خدمة للبث، ما جعل البعض يبحث عبر المحرك العالمي عن تردد القنوات ومنها «تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات» وذلك لمتابعة أبرز البرامج التي يتم عرضها عليها.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للجمهور والمتابعين على مدار اليوم، تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات، وخطوات ضبط القناة على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

ويمكن لمحبي ومتابعي قناة الفجر الجزائرية ضبط ترددها من خلال الآتي:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fadjr

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على قمر ياه سات

ويمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي ياه سات من خلال الآتي:

التردد: 12130

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

وأطلق بث قناة الفجر الجزائرية لأول مرة عام 2015، وهي قناة خاصة ملك رجل الأعمال الشيخ إبن الشنفّري، تبث إرسالها من مدينة سيدي بلعباس في الجزائر، وقد اكتسبت شهرة واسعة وبدأ الكثيرون يبحثون عن ترددها مع بداية عرض المسلسل التركي «قيامة عثمان» خلال فترة كورونا لسنة 2020.

وتقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة كبيرة وحصرية للمسلسلات والبرامج الترفيهية، التي تلائم جميع الفئات العمرية، وهي تعرض مجموعة كبيرة من الدراما التركية والدينية.

خطوات ضبط قناة الفجر الجزائرية

ويمكن للمشاهدين ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على شاشة التليفزيون من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر Menu أو القائمة.

- ثم الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- بعد ذلك اختار تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً.

- اختيار التردد الرأسي V.

- اختيار معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- بعد ذلك قم بالبحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.