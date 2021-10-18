تردد قنوات الأطفال المجانية على النايل سات 2021.. منها طيور الجنة وماجد

يبحث الكثير من أولياء الأمور، عن تردد قنوات الأطفال المجانية على القمر الصناعي النايل سات 2021، حتى يمكن للأولاد متابعة برامجهم وأفلام الكارتون المميزة، خلال وقت الفراغ بعد يوم دراسي شاق.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها في مجال التوك شو والتلفزيون، نستعرض تردد قنوات الأطفال على القمر الصناعي النايل سات 2021، مثل قناة ماجد وطيور الجنة وأطفال ومواهب وغيرها في التقرير التالي:

تردد قنوات الأطفال على النايل سات 2021

ويمكن متابعة قنوات الأطفال والبرامج وأفلام الكرتون، من خلال البحث عن ترددتها على النايل سات، في السطور التالية..

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة هدهد

التردد: 11641.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة سبونج بوب

التردد: 12500.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة مودي كيدز

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الثانية

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد

التردد: 12221.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي الجديدة

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طه

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

تردد قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة كوجي

التردد: 11636.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.