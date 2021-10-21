الراحل حسن حنفي.. تجول في جامعات العالم وأسس تيار اليسار الإسلامي

توفى منذ قليل الدكتور حسن حنفي، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.

ويعد حسن حنفي، المولود في 1935، أبرز مؤسسي تيار «اليسار الإسلامي»، ويُعرف بأنه أحد المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربية.

حسن حنفي.. الإسلامي اليساري في سطور

حصَلَ على ليسانس الآداب بقسم الفلسفة عام 1956م، ثم سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة، ليحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون، وبعدها عاد ليبدأ رحلة التدريس الجامعي في مصر أستاذا للفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة منذ 1973.

بعدها تحول لرحالة تجول بين جامعات المشرق والمغرب وأوروبا بحثا عن العلم، حيث درس في الجامعات العربية والأجنبية، من بينها جامعة «فاس» بالغرب، وجامعة طوكيو باليابان؛ حسبما ذكرت مؤسسة هنداوي للثقافة.

وخصص حنفي لرحلته هدفا أساسيا وهو «التراث والتجديد»، حيث أسهب في تقديم دراساته عن الحضارة العربية الإسلامية، ليخرج بمؤلفات قيمة يعد أبرزها موسوعة الحضارة العربية الإسلامية، وحوار المشرق والمغرب، ونماذج مِن الفلسفةِ المسيحيَّةِ في العصرِ الوسيط.

ويعد من أبرز تلاميذ الدكتور حسن حنفي الدكتور نصر حامد أبو زيد، المفكر الراحل، والدكتور على مبروك، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، الذي توفي في العام 2016.

برقيات عزاء بعد وفاة أستاذ الأجيال

ونعت جامعة القاهرة المفكر الراحل، مشيدة بعلم وإسهامات أستاذ الفلسفة، حيث ذكر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الراحل كان يخصص جزء من راحته لمساعدة الآخرين في أبحاثهم، فيما نعته مشيخة الأزهر الراحل واصفة إياه بالذي قضى عمره في محراب الفكر والفلسفة، وأن كتبه زينت المكتبات العربية والعالمية.

وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه كان دائما ما يطالب الراحل بإنصاف الحضارة الشرقية وقيمها النبيلة.