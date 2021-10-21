تفاصيل جديدة بواقعة اقتحام بلطجي لمدرسة في المحلة: جهود مكثفة لضبطه

يواصل ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية جهودهم لضبط المتهم مرتكب واقعة البلطجة باقتحامه مدرسة القيصرية المشتركة بنطاق مركز المحلة يوم السبت الماضي في وضح النهار مستخدمًا «خرطوم وعصي».

تحرير أكثر من 13 محضرا قانونيا ضد المتهم

بدأت الواقعة حينما تفاجأ المعلمون بقفز شخص أعلى سور المدرسة والتعدي بالضرب على العاملين والطلاب والطالبات ورشقهم بالألفاظ النابية؛ مما أثار حفيظة المدرسين وأصابهم بحالة من الرعب والذعر الشديدين، وتسبب ذلك في سقوط مصابين من بينهم وكيلة المدرسة، الأمر الذي دفع أولياء الأمور إلى تحرير أكثر من 13 محضرا قانونيا ضد المتهم الذي فر هاربًا.

بلطجي يقتحم أبواب مدرسة القيصرية في وضح النهار

كما أوصت القيادات الأمنية بفرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة بتشكيل فرق من ضباط ودوريات الشرطة لمطاردة البلطجي الهارب بعدد من المنازل والأوكار المحتمل تواجده بها طوال الأيام الماضية فضلا عن طباعة صوره والبحث عنه على مستوى قرى مركز المحلة والمراكز المجاورة لتقديمه للعدالة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية أخطارا من العميد عصام مصطفي مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية القيصرية وتحرير محاضر من أولياء أمور مدرسة القيصرية المشتركة ضد المدعو «ط.ا» 45 سنة عاطل.

وذكر أولياء الأمور في المحاضر الرسمية أن المتهم تهجم على المدرسة أثناء فعاليات اليوم الدراسي ودخل الفصول بشكل مفاجئ حال عقد الحصص الدراسية وإرهاب العاملين بالمؤسسة التعليمية وتلقين الطلبة علقة ساخنة بواسطة خرطوم بلاستيك والعصا والشوم عقب قفزه من أعلى سور المدرسة المذكورة بدائرة المركز.

تفاصيل الاعتداء على طلاب المدرسة ووكيلتها بالضرب المبرح

وأوصى مدير أمن الغربية، في توجيهاته إلى اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية ومساعديه بالانتقال إلى مكان الواقعة وسماع أقوال شهود عيان والمجني عليهم من ضحايا العاملين بالمدرسة، مشددا على سرعة ضبط المتهم الهارب.

كما انتقل العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة ويرافقه كل من الرائد محمد نصر مفتش مباحث والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث والدفع بفرق البحث لاستجواب جيران المتهم وأفراد أسرته للتحري عن أماكن محتمل اختباؤه بها ومازال البحث مستمرا عنه طوال 5 أيام الماضية.

في ذات السياق، أكد علي محمد ولي أمر أحد الطلاب أن ثلاث مدرسات تعرضن للضرب والإهانة أثناء ممارسة عملهن الوظيفي كونهن حاولن الدفاع عن الطلبة خشية تعرض حياتهم للخطر حال اعتداء البلطجي واقتحامه لأبواب المدرسة خلال أوائل الأسبوع الجاري.

أولياء الأمور يناشدون وزير الداخلية بضبط وإحضار المتهم

كما استغاث ولي الأمر في رسالة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بأهمية سرعة التجاوب لإلقاء القبض على البلطجي الذي هرب ولم يعد أو يسلم نفسه، قائلا: «حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كسر نفسية عيالنا وحطمهم وخلاهم في حالة إحباط والخوف تزامنا مع العام الدراسي الجديد».

في المقابل أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز المحلة بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة اقتحام مدرسة القيصرية المشتركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

النيابة العامة تحقق في واقعة اقتحام المدرسة والتعدي على المدرسين

كما شدد المحامي العام في تعليماته إلى مساعديه بتشكيل فريق من أعضاء النيابة لمعاينة موقع الحادث وسماع أقوال شهود عيان وأسر الضحايا، كما أمر المحامي العام بسرعة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث فضلا عن ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات داخل الأبنية والفصول الدراسية المقامة بالمدارس.