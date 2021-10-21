13 خدمة للتأمينات على مصر الرقمية.. منها الاستعلام عن بيانات السيارة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه تم رقمنة العديد من الخدمات، واتاحتها على بوابة مصر الرقمية ، من أجل تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمتعاملين معها من أصحاب المعاشات والمستفيدين والمؤمن عليهم، البالغ عددهم 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، و14 مليون مؤمن عليه.

خدمات التأمينات على بوابة مصر الرقمية

وأكد «عوض» في بيان له، أنه يمكن للمواطن المصري الحصول على تلك الخدمات بكل سهولة ويسر، ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية، مشيرا إلى أن الخدمات المتاحة هي:

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الإشتراك في التأمين الإجتماعي.

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الإجتماعي.

- استعلام البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف .

- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

- الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج .

- الاستعلام عن بيانات السيارة .

- الاستعلام عن رصيد حساب السيارة .

- استعلام عن العمليات المستمرة التابعة للمقاول .

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

وأوضحت الهيئة، كيفية معرفة الرقم التأميني بالرقم القومي عن طريق النت، مشيرة إلى أنه النواة الرئيسية لنظام المعلومات؛ إذ خصص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي، بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأميني بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

- الدخول على موقع مصر الرقمية المرفق هنا.

- إدخال رقم الهاتف.

- إدخال كلمة المرور.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حالة عدم وجود رقم تأميني خاص بالمواطن الراغب في التسجيل بمنظومة التأمين الاجتماعي، يذهب الراغب في الاشتراك إلى هيئة التأمين التابع لها محل سكنه، ثم يقدم المستندات المطلوبة منه لتسجيل الرقم التأميني الخاص به.